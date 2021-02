Der armenische Präsident Sarkisjan hat die von Regierungschef Paschinjan geforderte Entlassung des Generalstabschefs der Armee abgelehnt.

Das teilte das Büro des Präsidenten mit. Durch die Entscheidung dürfte sich die politische Krise im Land weiter verschärfen. Paschinjan war zuvor von der Armee zum Rücktritt aufgefordert worden. Er lehnte das ab und sprach von einem Putschversuch. In der Konsequenz ordnete er die Absetzung von Armeechef Gasparjan an, die jetzt vom Staatschef verweigert wurde.



Seit der Unterzeichnung eines von Moskau vermittelten Friedensabkommens mit dem benachbarten Aserbaidschan im November ist Armenien in Aufruhr. Das Abkommen beendete die mehrwöchigen Kämpfe in der Kaukasusregion Berg-Karabach, hatte für Armenien aber Gebietsverluste zur Folge.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.