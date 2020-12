Nach den Protesten in der Südkaukasus-Republik Armenien hat Ministerpräsident Paschinjan vorgezogene Parlamentswahlen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt.

Er lade parlamentarische und interessierte außerparlamentarische Kräfte zu Gesprächen darüber ein, erklärte Paschinjan. Er klammere sich nicht an sein Amt, sei aber bereit, Armenien weiter zu führen, so der Ministerpräsident wörtlich, "wenn das Volk sein Vertrauen in dieser schweren Zeit bekräftigt". Ein Datum für mögliche Wahlen nannte er nicht.



Paschinjan steht seit dem Ende der Gefechte in der Konfliktregion Berg-Karabach innenpolitisch unter Druck. Die Opposition und ihre Anhänger fordern seinen Rücktritt. Sie machen ihn für die militärische Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich.

