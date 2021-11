Gefechte im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan (Archiv). (picture-alliance/dpa/Foto: epa afp Korotayev)

Am Montag hatte es zwischen den Streitkräften beider Länder die schwersten Gefechte seit dem Krieg im vergangenen Jahr gegeben. Auf armenischer Seite wurden nach Armeeangaben 15 Soldaten getötet und 12 weitere von der Gegenseite gefangengenommen. Aserbaidschanische Truppen sollen zudem zwei armenische Militärposten an der Grenze unter ihre Kontrolle gebracht haben. Beide Seiten bezichtigten sich gegenseitig, zuerst angegriffen zu haben. Nach aserbaidschanischer Darstellung attackierte Armenien Stellungen in den Provinzen Kalbadschar und Lachin in der umkämpften Kaukasus-Region Berg-Karabach. Diese Gebiete hatte das Land im vergangenen Jahr an Aserbaidschan verloren.

