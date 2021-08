An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es zu neuen Schusswechseln gekommen.

Dabei sei ein armenischer Soldat in der Region Nachitschewan getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Eriwan mit. Ein Weiterer sei bei einem Zwischenfall in der Provinz Gegharkunik ums Leben gekommen.



Im vergangenen Jahr war es zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken zu einem bewaffneten Konflikt um die Region Berg-Karabach gekommen. Nach einer von Russland vermittelten Waffenstillstandsvereinbarung musste Armenien große Gebiete an Aserbaidschan zurückgeben.

