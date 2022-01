Aserbaidschanische Soldaten zur Zeit des jüngsten Krieges um Berg-Karabach 2020. (dpa / Aserbaidschanisches Verteidigungsministerium )

Zwei armenische Soldaten seien in der Region Gecharkunik im Osten des Landes getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Eriwan mit. Zwei weitere seien verletzt worden. Aserbaidschan beklagte einen getöteten Soldaten. Beide Seiten beschuldigten einander, die Lage eskaliert zu haben. Am Abend hatte sich die Situation nach armenischen Angaben wieder beruhigt.

Zuletzt war es im November zu schweren Gefechten zwischen Soldaten der beiden verfeindeten Republiken in der Südkaukasus-Region gekommen. Ein Jahr zuvor hatte Aserbaidschan in einem kurzen Krieg große Teile der von beiden Ex-Sowjetrepubliken beanspruchten Region Berg-Karabach zurückerobert. Russische Friedenstruppen überwachen seitdem einen Waffenstillstand.

