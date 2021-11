Ein armenischer Scharfschütze der selbsterklärten Republik Nagorny-Karabach zielt auf die aserbaidschanische Seite der Front (AFP / KAREN MINASYAN)

Wie das Außenministerium in Baku mitteilte, ist Präsident Aliyev zu einem Treffen mit dem armenischen Regierungschef Paschinjan am 15. Dezember in Brüssel bereit. Armenien soll der Initiative von EU-Ratspräsident Michel bereits zugestimmt haben.

Zu Beginn der Woche war die Lage an der Grenze zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken im Südkaukasus erneut eskaliert. Bei Gefechten soll es auf beiden Seiten Tote gegeben haben. Seit dem jüngsten Krieg um die umkämpfte Region Berg-Karabach im vergangenen Jahr kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.