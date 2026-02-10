US-Vizepräsident Vance und Armeniens Regierungschef Paschinjan in Eriwan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kevin Lamarque)

Vizepräsident Vance unterzeichnete in der armenischen Hauptstadt Eriwan einen entsprechenden Vertrag mit Regierungschef Paschinjan. Nach Angaben von Vance liefern die USA Atomtechnik im Wert von bis zu fünf Milliarden US-Dollar nach Armenien. Zudem werde das einzige Atomkraftwerk des Landes von den USA gewartet und mit Nuklearbrennstoff versorgt. Dieser Vertrag habe einem Umfang von vier Milliarden Dollar.

Mit dem Schritt betreten die USA das Geschäftsfeld Russlands. Armenien bezog bislang sämtliche Technik und Brennstoffe für sein Kernkraftwerk über Moskau.

