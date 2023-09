Nach der Eroberung des Gebietes Berg-Karabach durch Aserbaidschan wächst die Zahl der nach Armenien flüchtenden Menschen. (Gayane Yenokyan / AP / dpa / Gayane Yenokyan)

Derweil weitere die Europäische Union ihre humanitäre Hilfe auf fünf Millionen Euro aus. Es gelte, sich auf die Unterstützung Tausender Flüchtlinge vorzubereiten, sagte EU-Kommissar Lenarcic in Brüssel. Während der Fluchtbewegungen kam es zu einem Unglück in Bergkarabach.

Bei der Explosion eines Treibstofflagers starben in der Nacht mindestens 20 Menschen. Berichten zufolge hatten sie für Benzin angestanden, um mit dem Auto nach Armenien zu kommen. Berg-Karabach, das überwiegend von Armeniern bevölkert ist, gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Die Regierung in Baku hatte eine Wiedereingliederung in ihr Staatsgebiet angekündigt.

