In der Südkaukasus-Republik Armenien sind bei neuen Protesten gegen Regierungschef Paschinjan mehr als 70 Menschen festgenommen worden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA umstellten Demonstranten in der Hauptstadt Eriwan den Regierungssitz. Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften riegelte das Gebäude ab. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Menschen bezeichneten Paschinjan als "Verräter", einige der Demonstranten blockierten Straßen.



Die Opposition in Armenien fordert seit Wochen den Rücktritt der Regierung. Sie machen Paschinjan für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich. Aserbaidschan hatte sich in dem jüngsten Krieg um die Region Berg-Karabach weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurückgeholt.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.