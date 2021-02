In der Südkaukasus-Republik Armenien haben erneut Tausende Demonstranten den Rücktritt von Ministerpräsident Paschinjan gefordert.

Sie blockierten wichtige Straßen in der Hauptstadt Eriwan und bezeichneten den Regierungschef als Verräter. Bei einer Kundgebung rief der frühere Ministerpräsident Manukjan seine Anhänger auf, bereit für einen Aufstand zu sein. Die Opposition hat ihn als Nachfolger für Paschinjan aufgestellt. Der Regierungschef lehnt einen Rücktritt bisher ab. Er bot stattdessen Neuwahlen an. Diese will die Opposition aber boykottieren, wenn Paschinjan wie angekündigt erneut kandidiert.



In Armenien kommt es seit dem Ende der Kämpfe um die Konfliktregion Berg-Karabach vor gut drei Monaten immer wieder zu Protesten. Die Opposition macht Paschinjan für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich. Das islamisch geprägte Aserbaidschan hatte sich in dem Krieg weite Teile des Anfang der 1990er-Jahre verlorenen Gebiets zurückerobert.

