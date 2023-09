Berg-Karabach

Tausende Menschen versuchen mit Hilfe der in der Region stationierten russischen Soldaten vor den aserbaidschanischen Truppen zu fliehen. (Imago / Itar-Tass / Russian Defence Ministry)

In der Region stationierte Einheiten der russischen Armee hätten bislang rund 5.000 armenischstämmige Menschen aus besonders gefährdeten Gegenden herausgeholt, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Unterdessen haben Verhandlungen über die Zukunft der Kaukasus-Region begonnen. Vertreter der Regierung sowie der Karabach-Armenier kamen laut Medienberichten in der aserbaidschanischen Stadt Yeflax zusammen. An dem Treffen nimmt auch ein Vertreter der in der Region stationierten russischen Truppen teil. In den Gesprächen soll es nach Angaben des aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev um eine - wie er sagte - "Wiedereingliederung" Berg-Karabachs gehen. Aliyev hatte gestern nach den eintägigen Kämpfen den Sieg über die armenischen Separatisten erklärt.

Die Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt; eine Anfang der 1990er Jahre verkündete Unabhängigkeit wurde international nicht anerkannt. Nun werden Gräueltaten an den Karabach-Armeniern und ihre Vertreibung befürchtet. Der UNO-Sicherheitsrat berief für heute eine Dringlichkeitssitzung ein.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.