Weitere Proteste in Eriwan

Demonstranten versammelten sich im Zentrum von Eriwan, blockierten Straßen und forderten die Behörden auf, die Armenier in Berg-Karabach zu schützen. Einsatzkräfte sicherten Regierungsgebäude ab. (AP / Vahram Baghdasaryan)

Seiner Regierung wird vorgeworfen, die Armenier in Berg-Karabach verraten zu haben. Oppositionsvertreter erklärten, sie prüften im Parlament die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. In New York befasste sich der UNO-Sicherheitsrat mit dem Konflikt um die Kaukasus-Region. Armenien warf Aserbaidschan ethnische Säuberung vor. Die aserbaidschanische Regierung wiederum erklärte, man sichere den Bewohnern Berg-Karabachs alle Rechte und Freiheiten zu.

Aserbaidschan hatte Mitte der Woche den Sieg über die Armenier in Berg-Karabach verkündet. Es strebt nun eine staatliche Wiedereingliederung der Enklave an. Völkerrechtlich gehört sie zu Aserbaidschan, mehrheitlich wird sie von Armeniern bewohnt, die eigentlich eine Unabhängigkeit anstreben. Aserbaidschan hatte Berg-Karabach Anfang der Woche mit Raketen und Artillerie angegriffen. Mindestens 200 Menschen sollen ums Leben gekommen sein.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.