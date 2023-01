Chile

Armenviertel soll Vorbild für neues Kompost-System sein

Chile will biologische Abfälle in Zukunft häufiger kompostieren. Die chilenische Umweltministerin, Maisa Rojas, hat einen Gesetzentwurf angekündigt, in dem der Umgang mit Bio-Müll neu geregelt werden soll. Recycling soll zur Pflicht werden.

03.01.2023