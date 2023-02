UNO-Studie

Die Armut in Afrika ist ein großer Gefahrenfaktor. (dpa/Yannick Tylle)

Das geht aus einem von der UNDP in New York vorgestellten Bericht hervor, für den 2.200 Rekruten extremistischer Milizen interviewt wurden. Demnach gab ein Viertel der Befragten in West- und Ostafrika an, darin eine Arbeitsmöglichkeit zu sehen. 40 Prozent hätten dringend eine Lebensgrundlage gebraucht. Wirtschaftliche Motive fielen somit fast doppelt so stark ins Gewicht wie noch bei einer Vergleichsstudie von vor sechs Jahren. Religion sei bloß für 17 Prozent der Befragten ein Grund gewesen, sich den Terroristen anzuschließen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.