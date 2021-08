Mehr als 20 Organisationen, Verbände und Gewerkschaften fordern die Einführung einer Kindergrundsicherung.

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die Bekämpfung von Kinderarmut in Deutschland müsse in der nächsten Wahlperiode die höchste Priorität erhalten. Die Kindergrundsicherung gehöre in den nächsten Koalitionsvertrag.



Dabei geht es darum, die bestehenden staatlichen Leistungen zu bündeln, automatisch auszuzahlen und eine gemeinsame Anlaufstelle für Eltern zu schaffen.

Genannt werden das Kindergeld, der Kinderfreibetrag, Zuschüsse für Schul- und Freizeitaktivitäten sowie Bezüge aus Hartz-IV.



Außerdem fordern die Organisationen und Verbände das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen neu und realistisch zu berechnen. Es müsse deutlich über den Hartz-IV-Sätzen liegen, heißt es in der Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.