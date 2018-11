CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat das Armutsproblem in Deutschland als sozialen Sprengsatz bezeichnet.

Es bestehe dringender Handlungsbedarf, sagte sie bei einer Parteiveranstaltung in Landau. Man dürfe sich nicht damit abfinden, dass Kinder ausgegrenzt würden. Kramp-Karrenbauer verwies auf eine EU-weite Erhebung, wonach im vergangenen Jahr allein in Deutschland mehr als 15 Millionen Menschen von Armut bedroht waren.



Die CDU-Politikerin ist eine Bewerberin um den Parteivorsitz. Auch Gesundheitsminister Spahn kandidiert als Nachfolger von Parteichefin Merkel. Zu dessen Bewerbung sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Wendt im Deutschlandfunk, Spahn verkörpere ein konservatives Wertefundament und spreche Gruppen an, die bislang wenig vertreten seien. Insgesamt müsse die CDU die schlechten Wahlergebnisse sorgfältig analysieren. Für viele Wähler sei die Flüchtlingskrise nur ein Anlass für ihren Missmut. Die wahre Ursache sei das Gefühl, dass der Staat nicht mehr präsent sei, so Wendt.