Armut in Deutschland ist regional unterschiedlich ausgeprägt.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes galten im vergangenen Jahr in Bayern und Baden-Württemberg weniger als zwölf Prozent der Menschen als arm. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern waren es mehr als 20 Prozent. Der Wert für die neuen Bundesländer liegt durchschnittlich bei 17,5 Prozent im Vergleich zu 15 Prozent in den alten Ländern.



Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat, also weniger als der Durchschnitt. Betroffen davon sind nach den neuen Zahlen vor allem Alleinerziehende und ihre Kinder.