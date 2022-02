Aus dem jüngsten epidemiologischen Bulletin des RKI geht außerdem hervor, dass Menschen mit niedriger Bildung ein doppelt so hohes Infektionsrisiko haben wie formal Hochgebildete. Das RKI empfiehlt daher abermals gezielte niedrigschwellige und lebensweltnahe Test- und Impfangebote für diese Regionen und Personenkreise.

Eine Fallstudie der Universität Hannover stützt diese Erkenntnisse. Das Team aus Hannover hat die zweite Corona-Welle in Duisburg auf Ebene der unterschiedlichen Stadtbezirke untersucht. Das Ergebnis: Wer wenig verdient und in beengten Wohnverhältnissen lebt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid-19 zu infizieren und an dem Virus zu sterben.