Das Virus trifft nicht alle gleich hart. Es trifft arme Menschen härter. Tafeln sind geschlossen, Schul- und Kitaessen fallen aus, Schutzmasken kosten Geld, Laptops für Homeschooling haben nur wenige Haushalte.

Was viele gutverdienende Familien noch finanziell abfedern können, ist für die Armen in dieser Gesellschaft ein Existenzkampf.

(picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)Hartz IV und Corona-Zusatzkosten

Die Corona-Pandemie verschärft die soziale Ungleichheit. Und das weltweit. Das Schlimmste ist, dass diese Erkenntnis von Oxfam kaum jemanden überraschen dürfte.

Wer es sich leisten kann, kann sich schützen. Dabei darf Gesundheitsschutz kein Privileg sein und nicht an Status oder Einkommen gekoppelt sein – doch diese Pandemie macht diesen Zusammenhang deutlicher denn je.

Wie FFP2-Masken bezahlen vom Regelsatz?

Alleinstehende Hartz-IV-Empfänger*innen bekommen seit Anfang dieses Jahres 14 Euro mehr, insgesamt 446 Euro im Monat. Zum Leben, wohl eher zum Überleben. Wie soll jemand mit 446 Euro sich mit FFP2-Masken für einen ganzen Monat versorgen, wenn nur eine Maske im Schnitt bereits vier Euro kostet?

Die Bundesregierung will nun offenbar über eine kostenlose Bereitstellung beraten und sehr schnell darüber entscheiden, heißt es. Schade nur, dass es für viele schon jetzt zu spät kommt.

Die verschärfte Maskenpflicht gilt ab heute, wer kein Geld hat für medizinische Masken kann nur hoffen, in einem Bundesland zu leben, in denen sie kostenlos verteilt werden.

Das Signal, das von der Bundesregierung ausgeht, ist fatal: Wir beschließen erst strengere Maßnahmen, an die Bedürftigen denken wir aber hinterher. Mit weitsichtiger und sozialer Politik hat das wenig zu tun.

Und während Menschen ihren Job verlieren, zuhause ausharren müssen, in Kurzarbeit sind, Kinder betreuen und nebenbei noch Lehrer und Lehrerin spielen müssen, steigt laut Oxfam das Vermögen der zehn reichsten Männer der Welt – trotz Pandemie – um fast eine halbe Billion US-Dollar auf knapp über eine Billion.

Privileg der Wohlhabenden

Und es dauerte nur neun Monate, bis die reichsten 1.000 Milliardär*innen so vermögend waren wie vor der Pandemie. Für die ärmsten Menschen könnte eine Erholung mindestens zehn Jahre dauern, heißt es.

Auch laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind Menschen mit schon vorher niedrigen Einkommen fast doppelt so häufig von Einbußen betroffen wie Menschen mit hohen Einkommen.

Dabei ist es wohl eher ein Privileg der Wohlhabenden, sich Essen und neue Tablets liefern zu lassen. Auf der anderen Seite ist es für diejenigen ein knochenharter Job, ausliefern zu müssen, um überhaupt was zu essen.

Warum ist es zu viel verlangt, einen Corona-bedingten Zuschuss von 100 Euro auszuzahlen an bedürftige Menschen während es kein Problem zu sein scheint, die Lufthansa mit insgesamt neun Milliarden Euro zu unterstützen? Beides kostet Geld, ja. Viel Geld.

Aber daran sollte sich Politik auch messen lassen, nämlich wie sehr sie sich für arme Menschen in dieser Gesellschaft einsetzt.

