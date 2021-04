Die unterschiedlich hohen Inzidenzzahlen in Köln haben ihn beeindruckt, hat CDU-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gesagt. Da kann man nur zustimmen, diese Zahlen sind beeindruckend - sie sind schlimm. Sie sind aber keine Überraschung. Dass es offenbar immer noch Beweise dafür braucht, dass Armut ein entscheidender Faktor für Gesundheit ist, das ist beeindruckend, oder viel mehr erschütternd.

Ganz am Anfang der Pandemie, als sich überwiegend wohlhabende Menschen in den Skigebieten ansteckten, da hieß es häufig: Vor dem Virus sind alle gleich. Dass das nicht stimmt, ist spätestens seit den Ausbrüchen in den Fleischfabriken der Firma Tönnies und in den Flüchtlingsunterkünften in der ganzen Bundesrepublik klar.

Mehr Streetworker und andere Helfer

Man hätte schon weit früher besser auf strukturschwache Stadtteile eingehen müssen. Mehrsprachige Flyer reichen nicht. Es braucht viel mehr Streetworker und Menschen aus den Communitys, mit denen gemeinsam aufgeklärt werden kann. So wie in Berlin jetzt in Moscheen über das Virus und die Impfungen informiert wird.

(picture alliance / dpa / Oliver Berg)Corona-Hotspots in Köln: Gesundheitsamt: Armut und Wohnen sind maßgebliche Gründe Die Inzidenzen in Kölner Stadtteilen reichen von Null bis 700. Armut sei hier "ein Sozialfaktor, der uns erst im Laufe der Pandemie bekannt geworden ist", sagte der Leiter des Gesundheitsamts in Köln, Johannes Nießen im Dlf. Um gegenzusteuern, setze die Stadt auf vermehrtes Testen und mobile Impfteams.

Das ist das eine. Es braucht aber auch bessere Daten und mehr Forschung. Es ist wichtig, genaue Zahlen über die verschiedenen Stadtgebiete und die Infektionsszenarien zu erheben, damit gezielter und besser geholfen werden kann. Wir wissen immer noch zu wenig darüber, wo die Infektionen tatsächlich stattfinden, auch wenn einiges auf der Hand liegt.

Wer als Kassierer im Supermarkt arbeitet, kann kein Homeoffice machen. Wenn man zu sechst auf zwei Zimmern lebt, kann man einen Corona-Fall kaum isolieren. Wer sich kein Auto leisten kann, kann nicht auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten. Aber insgesamt ist häufig weiterhin unklar, wo genau sich die Menschen anstecken.

Arme leiden stärker unter den Auflagen

Laschets Plan, jetzt mobile Impfteams in ärmere Stadtteile zu schicken, ist richtig – und zwar besser gestern als morgen. Die Menschen, die weniger haben, brauchen mehr. Auch das ist Teil der Solidarität, von der wir dieser Tage so viel sprechen. Auch, weil die Menschen in diesen Stadtteilen von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen stärker betroffen sind als andere. Wer nur zwei Zimmer ohne Balkon hat, leidet stärker unter nächtlicher Ausgangsbeschränkung.

(dpa)Vom Hotspot zum Niedriginzidenzgebiet - "Mehrheit der Flensburger hat sehr diszipliniert mitgemacht" Wochenlang galt die Stadt Flensburg als Corona-Hotspot. Mittlerweile gehört sie zu den Kreisen mit den niedrigsten Inzidenzen bundesweit. Starke Kontaktbeschränkungen, vermehrtes Testen und auch eine Ausgangssperre hätten die Kehrtwende gebracht, sagte Oberbürgermeisterin Simone Lange im Dlf.

Wochenlang galt die Stadt Flensburg als Corona-Hotspot. Mittlerweile gehört sie zu den Kreisen mit den niedrigsten Inzidenzen bundesweit. Starke Kontaktbeschränkungen, vermehrtes Testen und auch eine Ausgangssperre hätten die Kehrtwende gebracht, sagte Oberbürgermeisterin Simone Lange im Dlf.

Wohlhabendere Menschen haben in ihrem Leben häufig die Erfahrung gemacht, dass Dinge ihnen zustehen, dass es hilft, wenn man sich kümmert – so kommen sie leichter an Impfungen. Ganz abgesehen davon, dass es in ihren Vierteln auch eine höhere Hausarztdichte gibt. Menschen, die vielleicht schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht haben, oder zumindest scheu sind – denen muss der Staat mehr als allen anderen zeigen, dass sie nicht vergessen werden und ihnen helfen – denn schließlich sind hohe Inzidenzen nicht irgendwelche Zahlen, dahinter stehen Menschenleben.

Und dann gilt es, sich auch in Zukunft an diese Zeiten zu erinnern. Damit sich niemand mehr davon überrascht zeigen kann, dass Armut ein entscheidender Faktor für Gesundheit ist.