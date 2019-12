Um Kinderarbeit und Armutslöhne im Ausland zu bekämpfen, planen Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller ein Lieferkettengesetz.

Das kündigten sie bei der Vorstellung einer Befragung von Unternehmen an. Von 3.000 größeren Firmen hatten weniger als 500 einen Fragebogen beantwortet. Nur 20 Prozent dieser Unternehmen erfüllten demnach Sozial- und Umweltstandards. Heil nannte die Ergebnisse der Befragung mehr als ernüchternd. Müller erklärte, es zeige sich, dass Freiwilligkeit nicht zum Ziel führe. Die Politiker von CSU und SPD kündigten eine gesetzliche Pflicht zur Wahrung der Menschenrechte in Form eines Lieferkettengesetzes für das kommende Jahr an, wenn bei einer geplanten erneuten Befragung ein ähnliches Ergebnis herauskomme. Sie luden Wirtschaftsverbände und Unternehmen dazu ein, mit ihnen an dem Konzept zu arbeiten. Arbeitgeberpräsident Kramer hatte zuvor ein Lieferkettengesetz als großen Unfug und nicht parktikabel zurückgewiesen.