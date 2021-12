16,1 Prozent der Deutschen leben in Armut. (imago / Michael Gstettenbauer)

16,1 Prozent der Bevölkerung - das sind 13,4 Millionen Menschen - müssten zu den Armen gerechnet werden, erklärte der Verband in Berlin. Das sei ein neuer Rekord, sagte Geschäftsführer Schneider. Die aktuellen Daten fügten sich in das Bild der letzten Jahre ein: Rückblickend auf das Jahr 2006 lasse sich ein stetiger Aufwärtstrend ausmachen. 2006 betrug die Quote 14 Prozent.

Haushalte mit drei und mehr Kindern sowie Alleinerziehende seien am meisten von Armut betroffen.

Dass angesichts der Corona-Krise die Steigerung nicht höher ausgefallen ist, liegt nach Einschätzung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes an den Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Ländern in der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.