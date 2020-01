Der ehemalige Landrat von Hameln, Bartels, hat Staat und Gesellschaft nach dem Rücktritt des Estorfer Bürgermeisters Arnd Focke aufgerufen, sich stärker gegen Bedrohungen von Politikern zu wehren.

Es dürfe nicht sein, dass jemand im Internet zum Freiwild erklärt werde, sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Bartels war im Oktober selbst unter Hinweis auf Burn-out nach einem Shitstorm gegen ihn in den Sozialen Medien zurückgetreten. Im Zuge eines Missbrauchsskandals war er unter Druck geraten. Bei Ermittlungen zu hundertfachem Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde kamen auch massive Behördenfehler ans Licht: "Plötzlich war ich der Sündenbock und wurde dem allgemeinen Pranger ausgeliefert", betonte Bartels.



Focke hatte wegen rechtsextremer Übergriffe seinen Amtsverzicht erklärt. Er positioniere sich öffentlich gegen Rechts, mache sich aber damit nicht nur Freunde, sagte der SPD-Mann der Regionalzeitung "Die Harke". Die Hetze habe ein Ausmaß angenommen, dass er nicht mehr ertrage. Sein Privatauto sei mit Hakenkreuzen verunstaltet worden, zudem seien Zettel mit der Aufschrift "Wir vergasen dich wie die Antifa" in seinen Briefkasten geworfen worden, teilte der SPD-Kommunalpolitiker mit. In einer E-Mail an die Ratsmitglieder schrieb er von anonymen nächtlichen Anrufen.

Polizei ermutigt Betroffene sich zu melden

Der Staatsschutz ermittelt inzwischen wegen des Verdachts auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Volksverhetzung. "Es ist absolut inakzeptabel, dass die Feinde unserer Demokratie unter dem Deckmantel der Anonymität gegen politisch engagierte Menschen und Amtspersonen hetzen, sie bedrohen oder gar angreifen", sagte der Präsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig. In allen Polizeiinspektionen stünden Spezialistinnen und Spezialisten bereit, die solche Taten konsequent verfolgen und Betroffene schnell beraten könnten. Es sei wichtig, dass Amts- und Mandatsträger Anfeindungen, Bedrohungen und Angriffe so schnell wie möglich zur Anzeige brächten.

Auch andere Kommunalpolitiker traten zurück

Im November hatte der Rückzug der Bürgermeisterin der sächsischen Gemeinde Arnsdorf, Martina Angermann, für Aufsehen gesorgt. Die SPD-Politikerin beantragte nach monatelanger Hetze die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand.