Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat den Vorstand des Konzerns beauftragt, Verkaufsoptionen für die Auslandstochter Arriva zu prüfen.

Das teilte die Deutsche Bahn nach einer Aufsichtsratssitzung in Berlin mit. Möglich sind mehrere Optionen: Ein Verkauf von bis zu 100 Prozent an Investoren sowie ein Börsengang. Schon seit Längerem ist ein Verkauf der Bahntochter im Gespräch. Arriva mit Sitz im nordenglischen Sunderland betreibt mit mehr als 50.000 Beschäftigten Busse und Züge in 14 europäischen Ländern. Der Verkauf könnte mehrere Milliarden Euro einbringen, die in Züge und das Schienennetz investiert werden sollen.