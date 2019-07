In der Türkei ist Berichten zufolge der als ausgestorben geltende Anatolische Leopard gesichtet worden.

Wie die türkische Zeitung "Hürriyet" schreibt, sind zwei Tiere in der Provinz Tunceli in Zentralanatolien in eine Fotofalle geraten. Experten der Naturschutzorganisation WWF indentifizierten die beiden Exemplare als Anatolische Leoparden. Es habe bisher immer wieder Gerüchte über die Existenz einiger Tiere gegeben, doch es lagen bislang keine Beweise vor. Der WWF fordert nun einen Aktionsplan der Türkei, der gewährleisten soll, die Tiere wieder dauerhaft anzusiedeln.



1974 wurde der letzte Anatolische Leopard getötet, der eine Frau angegriffen hatte. Da seitdem keine Tiere mehr gesichtet wurden, galt die Art als ausgestorben.