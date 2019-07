Marisa Merz wurde erst spät berühmt. Zwei Mal, 1982 und 1992, nahm sie an der documenta in Kassel, sowie mehrfach an der Biennale in Venedig teil. Im Jahr 2013 erhielt sie, zusammen mit Maria Lassnig, den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig für ihr Lebenswerk.

Große Retrospektive in der Met Breuer in New York

1931 wurde sie in Turin geboren, lernte dort auch Mario Merz kennen und experimentierte künstlerisch mit Dingen des alltäglichen Lebens. In ihren Kunstwerken, Plastiken und Objekten, verbindet sie die Materialen der Arte povera, wie etwa Wachs, Ton, Kupferdraht oder Garn mit traditionell weiblichen Techniken wie Stricken, Flechten oder Nähen.

Im Jahr 2017 war eine große Retrospektive in der Met Breuer in New York zu sehen, die 2018 auch im Museum der Moderne in Salzburg gezeigt wurde.