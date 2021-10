China will Entwicklungsländer im Kampf gegen das Artensterben mit einem Fonds von umgerechnet gut 200 Millionen Euro unterstützen.

Diese Staaten benötigten in erster Linie finanzielle Hilfe, um ihre Projekte zum Erhalt der Vielfalt umzusetzen, sagte Präsident Xi auf der Weltnaturschutzkonferenz im südchinesischen Kunming. Weitere Geberländer seien eingeladen, sich an der Ausstattung des Fonds zu beteiligen. Zudem werde China seine Nationalparks stärken, in denen etwa 30 Prozent der Wildtierarten des Landes lebten. - China wird unter anderem von Naturschutzorganisationen vorgeworfen, seine rasante wirtschaftliche Entwicklung zulasten der Öko-Systeme voranzutreiben und dadurch den Lebensraum für viele Arten eingeengt zu haben.



Die Weltnaturschutzkonferenz mit rund 200 teilnehmenden Staaten soll ähnlich wie bei der Weltklimakonferenz von Paris eine verpflichtende Rahmenvereinbarung zum Schutz der Artenvielfalt erarbeiten. Bisherige Versuche waren gescheitert. Vorgeschlagen ist etwa, 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen.

