Viele Eichen-Arten sind vom Aussterben bedroht.

Das gilt für ein Drittel der 430 weltweit vorkommenden Arten, wie aus einem Bericht der Weltnaturschutzunion hervorgeht, die auch die roten Listen der bedrohten Arten herausgibt. Demnach sind die Eichen vor allem in den USA, Mexiko, China und Vietnam in Gefahr. Während in Amerika Schädlinge, Umweltgifte und Klimawandel den Bäumen zusetzen, sind sie in Südostasien durch Abholzung bedroht.



Die Gefährdung der Eichen macht Forschenden Sorgen, weil die Bäume als besondere Art gelten - ihre Samen, die Eicheln, lassen sich nicht lange lagern. Wenn man sie erhalten will, ist man auf lebende Bäume angewiesen. Außerdem leben auf, an und von Eichen viele andere Arten. Bekannt ist zum Beispiel, dass in Großbritannien allein mehr als 1.300 Flechten, Pilze, Moose, Vögel, Insekten und Säugetiere von Eichen abhängig sind.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.