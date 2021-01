Die EU-Kommission will den Kampf gegen illegalen Elfenbeinhandel in der Europäischen Union verschärfen.

Die Brüsseler Behörde veröffentlichte einen Vorschlag, nach dem Geschäfte mit Elfenbein de facto verboten würden. Ausnahmen soll es demnach nur für innerhalb der EU gehandelte Antiquitäten und vor 1975 legal erworbene Musikinstrumente geben.



Kommissionsvizepräsident Timmermans erklärte, mit den neuen Regeln sende die Europäische Union ein klares Signal, dass Elfenbein keine Ware ist. Die Welt verliere Wildtierpopulationen mit unglaublicher Geschwindigkeit. Um diesen globalen Trend umzukehren, müsse auch die EU ihre Arbeit tun.



Die Vorschlag der EU-Kommission für die neuen Vorschriften soll bis zum 25. Februar öffentlich diskutiert werden. Der endgültige Textentwurf muss dann den Regierungen der EU-Staaten und dem Europaparlament zur Abstimmung vorgelegt werden.



Tierschützer hatten zuletzt immer wieder kritisiert, dass in der EU noch immer ein erheblicher Handel mit Elfenbein stattfinde. So sollen über EU-Länder zum Beispiel große Mengen an Elfenbein in Richtung Asien geliefert werden. Laut WWF erlebte Afrika zuletzt die schlimmste Wildereikrise seit Jahrzehnten. Nach Angaben der EU-Kommission werden Schätzungen zufolge jährlich zwischen 20.000 und 30.000 afrikanische Elefanten illegal abgeschossen.



International ist der kommerzielle Handel mit Elfenbein eigentlich bereits seit 1989 über das Washingtoner Artenschutzübereinkommen Cites verboten. Zahlreiche Ausnahmeregelungen bieten allerdings Gelegenheiten für Betrug und Verstöße.

