Wildlebende afrikanische Elefanten aus mehreren Ländern im südlichen Afrika sollen künftig nicht mehr an Zoos und Zirkusse verkauft werden dürfen.

Ein entsprechender Antrag afrikanischer Staaten ist bei der Konferenz zum Washingtoner Artenschutzabkommen in Genf überraschend angenommen worden. Die Tiere dürfen demnach nur noch an Artenschutzprojekte in ihrem natürlichen Lebensraum - also Afrika - abgegeben werden.



Pro Wildlife begrüßte die Entscheidung. Der Fang wilder Elefantenbabys aus ihren Herden sei traumatisch und völlig inakzeptabel, sagte Daniela Freyer von der Tierschutzorganisation. Vor allem Simbabwe verkaufe Elefantenbabys unter anderem nach Asien - für Preise von rund 30.000 Euro.



Es ist allerdings noch nicht sicher, ob der Beschluss Bestand hat, den ein Ausschuss der Artenkonferenz gefasst hat. Er muss am Ende des bis zum 28. August dauernden Treffens im Plenum bestätigt werden.