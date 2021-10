Umweltverbände haben die "Erklärung von Kunming" zum weltweiten Artenschutz als zu vage kritisiert.

Zwar habe das Papier den nur langsam vorankommenden UNO-Verhandlungen einen wichtigen Impuls verleihen können, hieß es bei Greenpeace. In den meisten strittigen Fragen gebe es jedoch nicht genügend Fortschritte. Ähnliche Kritik kam vom World Wide Fund For Nature. Die Deklaration schlage den richtigen Ton für die nächsten Verhandlungsrunden an, betonte ein Vertreter. Wichtig sei aber anzuerkennen, dass man eine breite Palette von Maßnahmen brauche, um den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen.



Die Welt-Biodiversitätskonferenz war Anfang der Woche im chinesischen Kunming gestartet. Im Frühjahr soll ein globales Artenschutzabkommen ähnlich dem Pariser Klimaabkommen vereinbart werden. Heute nahmen die knapp 200 teilnehmenden Staaten eine allgemeine Erklärung an. Sie fordert die Staatengemeinschaft dazu auf, die Bedeutung der biologischen Vielfalt für die menschliche Gesundheit anzuerkennen und die Artenschutzgesetze zu verschärfen.

