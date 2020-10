In Deutschland sind rund ein Drittel der Säugetiere in ihrem Bestand gefährdet.

Das geht aus einer Roten Liste hervor, die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn vorgestellt hat. Betroffen sind demnach 30 Arten und Unterarten - zum Beispiel der Feldhase, Luchs und Iltis, Schweinswale und bestimmte Fledermaus-Arten. BfN-Präsidentin Jessel führte als Ursache für die Gefährdung an, dass die Menschen immer stärker die Lebensräume der Tiere nutzten. Dies müsse in Zukunft naturverträglicher geschehen, wenn die Artenvielfalt erhalten bleiben solle. Insgesamt wurden die Bestände von 97 in Deutschland heimischen Säugetier-Arten untersucht. Bei 17 von ihnen wurde eine positive Entwicklung festgestellt - etwa bei der Atlantischen Kegelrobbe und dem Fischotter.

