Einen Tag vor Beginn der UNO-Artenschutzkonferenz in China haben zahlreiche Umweltverbände und die Bundesregierung noch einmal Entschlossenheit im Kampf gegen das Artensterben angemahnt.

Der Verlust der biologischen Vielfalt müsse bis 2030 gestoppt und umgekehrt werden, hieß es beim World Wide Fund For Nature. Der Welt-Biodiversitätsrat warnte vor dem Aussterben von einer Million Arten in den nächsten zehn Jahren, das würde etwa 150 Arten pro Tag entsprechen. Bundesentwicklungsminister Müller ordnete die Tragweite der Artenschutzkonvention im chinesischen Kunming ähnlich groß ein wie die des Pariser Klimaschutzabkommens. Müller sagte den Funke-Medien, er erwarte von China als Gastgeber eine Führungsrolle.



Neben Müller nimmt auch Bundesumweltministerin Schulze, SPD, teil. Die 15. Artenschutzkonferenz findet in dieser Woche vorrangig per Videokonferenz statt. In einem zweiten Teil soll sie dann Ende April im chinesischen Kunming in Präsenz fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.