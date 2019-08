In Genf beginnt heute die Artenschutzkonferenz CITES.

Tierschützer aus aller Welt nehmen das Treffen zum Anlass, auf besonders gefährdete Tierarten hinzuweisen. Besonders werden die sich die Teilnehmer der CITES-Konferenz mit dem Pangolin befassen. Es gilt als das am meisten gewilderte Tier der Welt. Es wird auch Tannenzapfentier oder Schuppentier genannt. Dort, wo es beheimatet ist, nennen die Einwohner es auch "Das niedlichste Tier, von dem du nie gehört hast". Das Pangolin ist vor allem in Afrika und Südostasien zu Hause. Dort wird es wegen seiner Schuppen und seines Fleisches bis an den Rand der Ausrottung gejagt.



Bei der CITES-Konferenz in Genf treffen sich rund dreitausend Politiker mit Experten und beraten über eine Lockerung oder Verschärfung der Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Die Konferenz dauert bis zum 28. August.