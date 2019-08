Bundesumweltministerin Schulze hat sich vor einer entscheidenden Sitzung der Artenschutzkonferenz in Genf gegen eine Aufweichung beim Verbot des Elfenbeinhandels ausgesprochen.

"Wir müssen alles für den Schutz und den Arterhalt der Elefanten tun", sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Zudem sei es wichtig, dass es auch weiterhin keinen internationalen legalen Markt gebe, über den gewildertes Elfenbein "rein gewaschen" werden könne.



Mehrere Staaten im südlichen Afrika wollen das seit fast 30 Jahren geltende Handelsverbot teilweise aufheben. Botswana, Namibia, Simbabwe, Südafrika und Sambia geben an, dass ihre Elefantenherden dank rigoroser Schutzmaßnahmen wüchsen. Die Bevölkerung würde sie besser schützen, wenn einzelne Tiere kommerziell genutzt werden dürften. Der Antrag der Länder steht heute auf der Tagesordnung der Artenschutzkonferenz.



Tierschützer fürchten, dass Wilderer Lizenzen für Elfenbeinhandel fälschen oder sich durch Bestechung besorgen und ihr Material so als legale Ware ausgeben. Wenn Handel erlaubt sei, werde es für Zöllner schwierig, illegale Ware zu erkennen.