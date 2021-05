Der Bau von Eigenheimen hat nach Ansicht des Schweizer Biologen Baur großen Einfluss auf die Artenvielfalt.

Die fortschreitende Versiegelung der Landschaft durch den Landverbrauch für Einfamilienhäuser sei in Zentraleuropa ein ernsthaftes Problem, sagte der Professor für Naturschutzbiologie an der Universität Basel im Deutschlandfunk. Weltweit gesehen sei die Zerstörung der Lebenräume der wichtigste Faktor für das Artensterben. Baur regte an, möglichst verdichtet zu bauen und möglichst viel der Fläche naturnah zu verbauen.



Auch sollten Eigenheimbesitzer darüber nachdenken, ob sie wirklich ein Steinbeet oder einen englischen Rasen neben ihrem Haus haben müssten oder ob nicht naturnahe Gärten und Wiesen möglich seien. Steinbeete etwa erwärmten sich unter den Sonnenstrahlen und strahlten diese Wärme abends noch aus. Das führe in Zeiten der Klimaerwärmung dazu, dass noch mehr Hitze im Eigenheim entstehe und das durch Klimaanlagen kompensiert werde. "Das ist die falsche Entwicklung", betonte Baur.

Biologe: Überzeugung statt Verbote

Baur sprach sich dennoch gegen Verbote aus und setzt eher auf Überzeugung, um ein Umdenken zu erreichen. Das Wissen, um gegen das Artensterben vorzugehen, sei vorhanden, sagte der Biologe. Das Problem sei eher "der sehr zurückhaltende Wille" bei Regierungen und auch bei Unternehmen. Die Abnahme der Biodiversität habe aber nicht nur Konsequenzen für das Wohlergehen der Menschen, sondern auch für die Ökonomie. Wenn die Zahl der Insekten, die zum Beispiel Früchte bestäubten, weiter zurückgehe, werde die Nahrungsproduktion abnehmen. Das führe zu empfindlichen Ertragseinbußen, prophezeite Baur.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.