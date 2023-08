Erholung der Artenvielfalt in Flüssen stockt. (picture alliance/Rupert Oberhäuser)

Zwischen 1968 und 2020 habe die Artenvielfalt in Flüssen in 22 untersuchten Ländern pro Jahr um durchschnittlich 0,73 Prozent zugenommen, teilte die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main mit. Seit 2010 sei der Aufschwung allerdings ins Stocken geraten. Der ursprüngliche Artenreichtum sei noch längst nicht wieder erreicht, hieß es. Studienleiter Haase erklärte, die Zunahme der Vielfalt sei vermutlich auf eine Verbesserung der Wasserqualität sowie auf Renaturierungsmaßnahmen zurückzuführen, deren Wirkung inzwischen aber nachgelassen habe.

Die Wissenschaftler hatten die Entwicklung am Beispiel wirbelloser Tiere im Süßwasser nachverfolgt. Der Studie liegen mehr als 700.000 Beobachtungen von rund 2.600 Arten zugrunde.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.