Der Netzpolitik-Berater Stefan Herwig hält die Aufregung über die geplante Reform des EU-Urheberrechts für hysterisch.

In einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine" vertritt der eingetragene Kaufmann ("Mindbase Strategic Consulting") die Ansicht, die politischen Debatten in Deutschland würden von den Empfehlungsalgorithmen der großen Internetplattformen "umformatiert". Vor allem junge Leute würden erreicht, die sich vornehmlich über YouTube informierten. Als Beispiel nennt er die Proteste gegen Artikel 13 im geplanten neuen EU-Urheberrecht. Das Thema sei gerade der Quotenbringer bei Youtube - egal, ob die Beiträge dazu fundiert seien oder nicht.



Denn: "Reaktionen, Teilungen, Kommentare und Likes sind die Währung, welche die Reichweite der Beiträge multipliziert". Die Funktionsweise der Algorithmen sei für Musik oder Katzenvideos perfekt, auf die politische Meinungsbildung wirke sie indes verheerend. Es sei kein Zufall, dass sich in komplexen politischen Debatten "hysterische und populistische Narrative" durchsetzten. Problematisch sei zudem, dass die Algorithmen der Internet-Portale Meinungsvielfalt letztlich sogar unterdrückten. Die Plattformen seien weitgehend unterreguliert, bemängelt Herwig.