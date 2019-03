Hunderte Menschen haben sich in mehreren deutschen Städten zu kurzfristig angemeldeten Kundgebungen gegen die EU-Urheberrechtsreform versammelt.

Den Veranstaltern zufolge gibt es unter anderem in Berlin Köln und Frankfurt am Main Proteste. In der Hauptstadt versammelten sich die Teilnehmer vor der Parteizentrale der CDU. Der Kampagnenleiter der Gruppierung "Save The Internet", Pascal Fouquet, sagte dem ARD-Fernsehen, es gebe offenbar Bestrebungen, die Abstimmung über die Reform im Europaparlament vorzuziehen, um den internationalen Protesttag am 23. März zu umgehen. Das wäre ein Schlag gegen die Demokratie und dagegen wehre man sich.



Europa-Abgeordnete von SPD und Piratenpartei hatten Dokumente veröffentlicht, wonach die konservative Europäische Volkspartei mit CDU und CSU die Vorverlegung auf den 12. März plane. Diesen Vorschlag wolle sie in die Runde der Fraktionschefs am kommenden Donnerstag einbringen. Dort wird über die Tagesordnung der anstehenden Sitzungswoche entschieden. Von Seiten des EVP-Fraktionschefs Weber kam bislang weder ein klares Dementi noch eine klare Bestätigung.

Eigentlich soll ab dem 25. März abgestimmt werden

Die Piraten-Abgeordnete Reda hatte den Antrag dazu veröffentlicht, der SPD-Abgeordnete Wölken eine Entscheidungsvorlage diesbezüglich. Eigentlich soll erst ab dem 25. März abgestimmt werden. Die EVP tritt überwiegend für die Urheberrechtsreform ein, die Sozialdemokraten sind in der Sache gespalten.



Ein gestriges Video Redas mit einem Aufruf zum Protest wurde binnen kurzer Zeit mehr als zehntausend Mal weiterverbreitet. Aktivisten riefen darauf hin für heute kurzfristig zu den Kundgebungen auf.



Der Protest richtet sich insbesondere gegen Artikel 13 im geplanten neuen EU-Urheberrecht. Darin ist vorgesehen, dass Betreiber von Internetplattformen wie Youtube sicherstellen müssen, dass bei ihnen kein urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird. Eine solche Kontrolle wäre nur automatisch möglich, durch so genannte Upload-Filter. Die Kritiker befürchten dadurch negative Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Vielfalt im Internet.