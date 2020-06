In der Anti-Rassismusdebatte unterstützt auch Bundesjustizministerin Lambrecht den Vorschlag der Grünen, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Als das Grundgesetz 1949 in Kraft getreten sei, habe der Ausdruck seine Berechtigung gehabt, sagte die SPD-Politikerin der Mediengruppe RTL. Heute sei man in einer anderen Zeit.

Deswegen sollte dieser Begriff aus dem Grundgesetz entfernt werden, sagte die Justizministerin. Notwendig für eine Änderung wäre allerdings eine Zwei-Drittel-Mehrheit, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat.

Merkel offen für Diskussion - Grüne für breiten Konsens

Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich offen für die Diskussion. Eine breite Debatte dazu in Parlament und Gesellschaft sei wünschenswert, sagte Regierungsprecher Seibert. Die Grünen-Fraktionvorsitzenden Göring-Eckardt und Hofreiter schlugen ihren Kollegen bei Union, SPD, FDP und Linken vor, einen breiten Konsens der demokratischen Fraktionen zu suchen. Zur Begründung heißt es, der Begriff Rasse unterstelle, dass es eine Unterteilung von Menschen in verschiedene Kategorien gebe.

Weitere Meldungen zum Thema Rassismus, Polizeigewalt und den Demonstrationen dagegen

- Rassismusdebatte: SPD-Vorsitzende Esken relativiert Äußerungen über Polizei



- Kontroverse um Statuen aus Kolonial-Zeit



- Neuseeland: Stadt Hamilton entfernt Statue ihres Namensgebers aus der Kolonialzeit



- Großbritannien: Premierminister Johnson sieht Anti-Rassismus-Proteste von Extremisten gekapert



- Deutschland: Kommt es durch Demonstrationen zu einer zweiten Infektionswelle?