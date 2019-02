In Köln haben mehrere Hundert Menschen gegen das geplante neue europäische Urheberrecht demonstriert.

Der Protest richtet sich vor allem gegen Pläne, dass Internetplattformen künftig generell für die von ihren Nutzern eingestellten Inhalte haften. Die Folge könnten Uploadfilter sein, die schon beim Hochladen überprüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Kritiker warnen vor dem Aufbau einer Zensur-Infrastruktur und befürchten ein Ende des freien Internets.



Nach Angaben von Netzpolitik.org bezogen sich viele Schilder von Demonstranten auf den Vorwurf des CDU-Europapolitikers Schulze. Dieser hatte Protestmails, die bei ihm eingingen, eine von Google gesteuerte "Fake-Aktion" bezeichnet. Die Demonstranten in Köln reagierten darauf, indem sie Schilder mit der Aufschrift "Ich bin ein Bot" trugen.



Laut heise.de wollen die Organisatoren der Kölner Demo an weiteren Aktionen arbeiten. Anfang nächster Woche soll demnach eine Online-Petition mit 4,7 Millionen Unterschriften gegen Uploadfilter an Vertreter der Bundesregierung übergeben werden. Ende März soll es europaweite Straßendemonstrationen geben.