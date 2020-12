Die europäische Arzneimittelbehörde will ihre Entscheidung über eine Zulassung des Impfstoffs des US-Herstellers Moderna am 6. Januar fällen.

Die Behörde zieht die Entscheidung damit um knapp eine Woche vor, wie gestern Abend mitgeteilt wurde.



In den USA steht der Moderna-Impfstoff bereits kurz vor einer Notfallzulassung. Der unabhängige Beratungsausschuss für Impfstoffe der Arzneimittelbehörde sprach sich für eine Genehmigung aus. Es wird erwartet, dass diese in Kürze erfolgt. Moderna wäre dann der zweite Impfstoff, der in den USA verfügbar ist. Der von Biontech und Pfizer hatte bereits vor einer Woche eine Notfallzulassung erhalten.



Für Europa soll die Entscheidung am kommenden Montag fallen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.