Die Stiko empfiehlt Corona-Impfungen bei fünf- bis elfjährigen Kindern nur, wenn diese bestimmte Vorerkrankungen habem. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Der Hannoveraner Chefarzt sagte dem Evangelischen Pressedienst, er habe kein Problem damit, die Impfung auf Wunsch zu verabreichen. Es müsse aber niemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich dagegen entscheide. Zwar sei die Inzidenz unter den Kindern sehr hoch, der Krankheitsverlauf aber in aller Regel eher mild. Aus medizinischer Sicht bedeute eine Corona-Infektion für Kinder in den allermeisten Fällen eben keine Lebensgefahr oder langfristige Folgen. Guthmann lobte in dem Zusammenhang die Entscheidung der Ständigen Impfkommission, Corona-Impfungen nur für fünf- bis elfjährige Kinder mit Vorerkrankungen zu empfehlen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.