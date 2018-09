Die Verbraucherzentralen begrüßen das Vorhaben der Bundesregierung im Grundsatz, dass gesetzlich versicherte Patienten schneller Arzttermine erhalten sollen.

Der Chef des Dachverbands, Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur, lange Wartezeiten seien ein echtes Problem für die Betroffenen. Allerdings seien Maßnahmen wie zusätzliche offene Sprechstunden, die mit mehr Geld für die Ärzte verknüpft würden, in ihrer Wirkung fraglich und keinesfalls ausreichend. Notwendig seien weitergehende strukturelle Verbesserungen. Als Beispiele nannte Müller eine gleichmäßigere regionale Verteilung von Medizinern sowie eine bessere Vernetzung von niedergelassenen Ärzten mit Krankenhäusern.



Das Bundeskabinett will heute einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, der die Versorgung der Patienten verbessern soll. Danach sollen die Ärzte mindestens 25 anstatt 20 Stunden in der Woche für gesetzlich Versicherte anbieten müssen.