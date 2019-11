Die Regierungschefs der Asean-Staaten haben sich bei ihrem Gipfel in Thailand auf einen Rahmenplan für mehr Freihandel in Südostasien verständigt. UNO-Generalsekretär Guterres rief die asiatischen Länder angesichts des Klimawandels zu einer Reform ihrer Energiepolitik auf.

Konkret geht es um eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und Indien, die nicht zur Asean-Gruppe gehören. Man strebe zunächst eine Grundsatzeinigung an, sagte Thailands Ministerpräsident Prayut zum Auftakt der Veranstaltung in Bangkok. Ziel sei es, im kommenden Jahr ein Abkommen zu erzielen.



Die Asean-Gruppe will zudem Konflikte über Handel und Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer überwinden. Chinas Ministerpräsident Li kündigte an, an einem entsprechenden Verhaltenskodex mitzuarbeiten. Durch das Seegebiet laufen strategisch wichtige Handelsrouten und werden Bodenschätze vermutet.



UNO-Generalsekretär Guterres rief die asiatischen Länder angesichts des Klimawandels zu einer Reform ihrer Energiepolitik auf. Es gebe eine Abhängigkeit von der Kohle, die überwunden werden müsse, sagte Guterres.