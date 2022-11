Der russische Außenmister Sergej Lawrow nahm als Gast am Asean-Gipfel teil. (picture alliance /dpa / Britta Pedersen)

Russlands Außenminister Lawrow sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Rande des Treffens in Kambodscha, Grund sei ein Streit über den Wortlaut gewesen. Zuvor hatten sich die zehn Mitgliedsländer nicht darauf einigen können, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj per Video dazu zu schalten. Zur Asean gehören unter anderem Indonesien, Vietnam, Thailand, Myanmar, die Philippinen und Singapur. Lawrow und US-Präsident Biden nahmen als Gäste teil.

Biden äußerte sich am Rande des Treffens erleichtert über das Abschneiden seiner Demokratischen Partei bei den Zwischenwahlen. Er freue sich auf die nächsten zwei Jahre, sagte er in Phnom Penh. Er gehe damit gestärkt in das für morgen geplante Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die beiden wollen beim G20-Gipfel in Indonesien zusammenkommen. Fünf Tage nach den Wahlen in den USA waren die Demokraten in der Nacht auch im Bundesstaat Nevada als Sieger ausgerufen worden. Sie konnten somit ihre Mehrheit im Senat verteidigen. In der zweiten Parlamentskammer steht das Ergebnis weiterhin aus. Hier führen derzeit die Republikaner.

