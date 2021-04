Die Militärführung in Myanmar ist offenbar bereit, die seit Monaten andauernde Gewalt gegen Demonstranten zu beenden.

Der Premierminister von Malaysia, Muhyiddin Yassin, teilte nach einem Sondergipfel der ASEAN-Staaten in der indonesischen Hauptstadt Jakarta mit, Myanmar habe einen entsprechenden Vorschlag gebilligt. Das Treffen der südostasiatischen Staaten sei ein Erfolg gewesen.



Die Länder hatten bei dem Gipfel das Militärregime aufgefordert, das Töten sofort zu stoppen und politische Gefangene freizulassen. An dem ASEAN-Treffen hatte der Chef der Militärregierung in Myanmar, Min Aung Hlaing, teilgenommen. Dies hatte im Vorfeld viel Kritik ausgelöst. Seit der Machtübernahme am 1. Feburar geht die Führung mit immer brutalerer Gewalt gegen jeden Widerstand im Land vor. Hunderte Demonstranten sind Schätzungen zufolge getötet worden.

