Die USA haben den Mitglieder der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten - ASEAN - für das Festhalten der Sanktionen gegen Nordkorea gedankt.

Außenminister Pompeo sagte zudem in Singapur, der Weg zu einem atomwaffenfreien Nordkorea sei noch weit. Die Regierung in Pjöngjang verstoße weiter gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. Pompeo würdigte außerdem, dass die zehn ASEAN-Staaten die Rechtstaatlichkeit im Südchinesischen Meer unterstützten. China erhebt auf weite Teile des Gewässers Hoheitsansprüche, was bei den Anrainerstaaten und den USA auf Kritik stößt.



Pompeo sprach am Rande des ASEAN-Treffens mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu. Beide betonten, dass sie sich um eine Lösung ihres Streits um den in der Türkei inhaftierten evangelikalen US-Prediger Brunson bemühen. Die dortige Justiz wirft ihm vor, Terror-Unterstützer zu sein. Washington hatte wegen des Falls Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt.