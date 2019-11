UNO-Generalsekretär Guterres hat die asiatischen Länder angesichts des Klimawandels zur einer Reform ihrer Energiepolitik aufgefordert.

Er sagte auf dem Asean-Gipfel in Bangkok, es gebe eine Abhängigkeit von der Kohle, die überwunden werden müsse. Eine Reduzierung der Nutzung von Kohle als Energieträger könne dazu beitragen, den globalen Temperaturanstieg zu drosseln. Die Länder der Region müssten im Kampf gegen den Klimawandel an der Frontlinie stehen, indem sie etwa eine CO2-Bepreisung einführten. Südostasien hinke in dieser Hinsicht hinterher, kritisierte Guterres. In der Region wird nach wie vor ein Großteil des Stroms aus Kohle erzeugt.



Auf dem Asean-Gipfel dürfte es heute auch um den von China angeführten geplanten Freihandelspakt RCEP gehen. Sollte er zustande kommen, könnte er ein Drittel des Welthandels einschließen. - Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Staatengemeinschaft findet halbjährlich statt.