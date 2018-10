Europa und Asien haben bei einem gemeinsamen Gipfel in Brüssel beschlossen, in vielen Bereichen enger zusammenzuarbeiten, vor allem in wirtschaftlichen Fragen.

Die Staats- und Regierungschefs von rund 50 Nationen stellten sich ausdrücklich hinter bewährte Welthandelsregeln. Bundeskanzlerin Merkel betonte, dies sei ein "wichtiges Signal" gegen Protektionismus. Die sogenannten Asem-Länder stünden für rund zwei Drittel der Weltbevölkerung, des Handels und der Wirtschaftsleistung, so die Kanzlerin. Diese gemeinsame Haltung wird international als Positionierung gegen die "america first"-Politik von US-Präsident Trump gewertet. An dem Treffen in Brüssel nehmen auch Vertreter aus Russland, China und Japan teil.